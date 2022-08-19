سیاسة

إندونيسيا مستعدة لتنظيم لقاء بين بوتين وبايدن خلال قمة العشرين

author_image سوار أحمد
العالم إندونيسيا بوتين جو بايدن

أربيل (كوردستان 24)- قال السفير الإندونيسي لدى روسيا، خوسيه تافاريس، أن بلاده مستعدة لتنظيم اجتماع بين الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين، والأمريكي جو بايدن، في قمة مجموعة العشرين ببالي في نوفمبر المقبل.

وقال تافاريس في تصريح لوكالة "نوفوستي" الروسية، ردا على سؤال حول استعداد إندونيسيا لتنظيم اجتماع بين الرئيسين الروسي والأمريكي في جزيرة بالي: "هذا ممكن، وكل الإمكانيات لذلك متوفرة".

وقال الرئيس الإندونيسي، جوكو ويدودو في وقت سابق، إن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، يعتزم حضور قمة مجموعة العشرين في نوفمبر القادم بجزيرة بالي الإندونيسية.

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