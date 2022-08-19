ثقافة وفنون

توجه حكومي لإنشاء تمثال جديد للجواهري في بغداد

author_image سوار أحمد
الشاعر محمد مهدي الجواهري
الشاعر محمد مهدي الجواهري
العراق بغداد محمد مهدي الجواهري تمثال

أربيل (كوردستان 24)- أعلنت وزارة الثقافة يوم الخميس، عن خطط حكومية لتأهيل وتطوير ساحات بغداد، بينما كشفت عن مساعٍ لوضع تمثال جديد للشاعر محمد مهدي الجواهري في العاصمة.

وقال مدير دائرة الفنون العامة في الوزارة، فاخر محمد، لوكالة الأنباء العراقية (واع)، إن "الوزارة اجتمعت مع أمين بغداد عمار موسى كاظم، لبحث ملف البيوت التراثية ووضع تمثال جديد للشاعر محمد مهدي الجواهري قرب نهر دجلة". 

وأضاف محمد، أن" هنالك خططاً حكومية لتعديل الساحات في بغداد"، لافتاً إلى أن "الحكومة الحالية تولي اهتماماً كبيراً لهذا الملف". 

وبشأن انعدام التماثيل في المحافظات، عبَّر محمد عن "اعتقاده بأن الملف يعود إلى الحكومات المحلية في المحافظات"، مبيناً، أن "تجميل المدن والتماثيل أو الجداريات الفنية أو المسارح والمراكز الثقافية لم يأخذ حيزاً في المحافظات".

يذكر ان رئيس مجلس الوزراء افتتح في وقت سابق، بيت شاعر العرب الأكبر محمد مهدي الجواهري في حي القادسية بالعاصمة بغداد، بعد تحويله إلى متحف ومركز ثقافي، تعرض فيه مقتنياته ودواوينه الشعرية وصوره، وبعض المقتنيات الأخرى.

Kurdistan24 ©Copyright 2021
جميع الحقوق محفوظة
استمع إلى راديو كوردستان24
عبر الموجات التالية
حمّل تطبيق
كوردستان24
Eutelsat11677 H 5040
NileSat11354 V 27500
Hotbird11373 H 27500
100.7FM
SLEMANI   HALABJA
99.7FM
ERBIL   KIRKUK   DUHOK
App Store Google Play Galaxy Store Huawei Store
خریطة الموقع -  سیاسة الخصوصیة -  من نحن -  اتصل بنا -  الترددات والتطبيقات -  فرص عمل -  أرشيف