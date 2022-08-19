سیاسة

يونامي: يجب حشد كافة الجهود لخدمة الشعب العراقي

author_image سوار أحمد
العراق الأمم المتحدة العراق الأزمة السياسية

أربيل (كوردستان 24)- أكدت بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق (يونامي)، اليوم الجمعة، إن التضحيات العديدة التي بُذلت لاستعادة مكانة العراق يجب ألا تذهب سُدىً.

وبحسب بيان للبعثة بذكرى استهدف تفجيرٌ مقرَّ بعثة الأمم المتحدة ببغداد عام 2003، وأودى بحياة العشرات، ان " التضحيات العديدة التي بُذلت لاستعادة مكانة العراق يجب ألا تذهب سُدىً، إنما يتعين حشدُ كل الجهود من أجل الحوار والحلول خدمةً للصالح العام للشعب".

وأضافت " لقد واجه العراقُ مصاعبَ لا حصر لها في السنوات الأخيرة، وما الأزمةُ السياسيةُ القائمةُ إلا آخرُ تحدٍّ مطوّل منها. ومع ذلك، ليس من بين الخلافات الراهنة ما هو عصيٌّ على الحل، ولا يمكن اعتبارها أكثرَ أهميةً من المصلحة الوطنية"، مجددة التأكيد بالدعم لشعب العراق".

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