أعضاء في الكونغرس يدعون إدارة بايدن لدعم أربيل في نزاعات الطاقة مع بغداد

أربيل (كوردستان 24)- أرسل ثلاثة أعضاء في مجلس النواب، رسالة إلى وزير الخارجية أنتوني بلينكن، يدعون فيها إدارة بايدن إلى دعم حكومة إقليم كوردستان، ضد الضغوط الرامية إلى تقليص إنتاج الطاقة.

وتم توقيع الرسالة من قبل النائب مايكل والتز (جمهوري ، فلوريدا)، إلى جانب النائبة دينا تيتوس (نيفادا) والنائب دوغ لامبورن (كولورادو).

وتشبه هذه الرسالة إلى حد كبير، الرسالة التي أرسلت من عضوي مجلس الشيوخ في لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ - رئيسها ، روبرت مينينديز (ديمقراطي ، نيو جيرسي) وعضوها البارز ، جيمس ريش (جمهوري ، أوكلاهوما).

وكانت استجابة الإدارة، حتى الآن، ضئيلة. ولها أولويات أخرى، ولا تزال وزارة الخارجية ملتزمة بسياسة "عراق واحد"، في حين أن تركيزها على إحياء الاتفاق النووي الإيراني لعام 2015 يمنعها من اتخاذ موقف صارم تجاه إيران بشأن أي قضية.

ووصفت الرسالة الموجهة من أعضاء الكونغرس الثلاثة إلى بلينكن النجاح "الملحوظ" الذي حققه "التحول الاقتصادي" في إقليم كوردستان على مدى السنوات ال 15 الماضية، حيث ارتفع إنتاج الإقليم من النفط من الصفر إلى 450 ألف برميل يوميا في ذلك الوقت.

وقد ساعد هذا النمو مؤسسة تمويل التنمية الأمريكية، التي قدمت "300 مليون دولار لتمويل الشركات الأمريكية للمساعدة في تطوير مستقبل الطاقة هذا لإقليم كوردستان"، كما كتب النواب الثلاثة.

كما أشار أعضاء الكونغرس إلى الأهمية الجيوستراتيجية لإنتاج الطاقة في إقليم كوردستان. ونتيجة لهذه الاستثمارات، يمكن أن تكون موارد الغاز في حكومة الإقليم مستعدة لمساعدة كل من العراق ووقف إمدادات الغاز الروسية والإيرانية، خاصة ونحن نحافظ على العقوبات ضد روسيا بسبب غزوها غير القانوني لأوكرانيا".

وأوضحت الرسالة أن الهدف الرئيسي لهجمات إيران في إقليم كوردستان كان البنية التحتية النفطية. وكتب أعضاء الكونغرس: "إيران، إدراكا منها لهذا التهديد لأسواق الطاقة الأجنبية، أطلقت في وقت سابق من هذا العام صواريخ على أربيل، ودمرت منزل أبرز رجل أعمال نفطي في كوردستان".

علاوة على ذلك، أوقفت الميليشيات الطائفية المدعومة من إيران مصفاة نفطية في إقليم كوردستان عن العمل وشنت ما لا يقل عن خمس هجمات منفصلة بالصواريخ والطائرات بدون طيار ضد البنية التحتية النفطية الكوردية".

وأدانت إدارة بايدن، عدة مرات، الهجمات على المنشآت النفطية في إقليم كوردستان، لكنها لم تنسب تلك الهجمات إلى أي طرف على وجه الخصوص. وبالتالي، فإنها لم تعترف أبدا بمسؤولية إيران أو تتخذ إجراءات لمحاسبة إيران عليها. لذلك ليس من المستغرب أن تستمر الهجمات.

وأشار أعضاء الكونغرس إلى أنه في فبراير/شباط الماضي، "قضت المحكمة الاتحادية العليا العراقية بأن قانون النفط والغاز في حكومة إقليم كوردستان غير دستوري" ووجهت "حكومة إقليم كوردستان إلى مواءمة عملياتها مع التوجيهات الاتحادية"، وهو قرار تطعن فيه حكومة الإقليم.

وفي رسالتهم إلى بلينكن، أشار أعضاء الكونغرس إلى أن حكومة بغداد "نفذت قرار المحكمة بشكل غير عادل، حيث ألغت عقدين أمريكيين و2 أوروبيين للوقود مع حكومة إقليم كوردستان". وعلى النقيض من ذلك، ذكروا أن "بغداد لم تلغ العقود التي وقعتها حكومة إقليم كوردستان مع شركات روسية أو صينية".

وتابعوا "نحن قلقون من أن هذه الأعمال تهدد بزعزعة استقرار العراق، وتزيد من التوترات في المنطقة، وتزيد من تعطيل أسواق النفط الدولية". وبالتالي، فمن مصلحة الأمن القومي الأمريكي تسهيل حل هذا النزاع بين الحكومة العراقية وحكومة إقليم كوردستان".

وحثت الرسالة وزارة الخارجية على "المساعدة في حل هذا النزاع، وضمان الحكم الذاتي والحقوق الاقتصادية لإقليم كوردستان، وضمان استمرار العراق في كونه جمهورية اتحادية متعددة الأعراق، خالية من التدخل الإيراني".