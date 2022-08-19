"خفافيش الظلام" في قبضة جهاز الأمن الوطني في كركوك

أربيل (كوردستان 24)- اعلن جهاز الأمن الوطني في كركوك اليوم الجمعة، تفكيك "أخطر" خلية لتنظيم داعش واعتقال ستة من ابرز القيادات، بعد عملية رصد دامت عدة اشهر.

واعلن الجهاز ان من بين المعتقلين " خلية من خفافيش الظلام الداعشية وقيادات خطرة نفذت العديد من الاغتيالات والاعدامات الجماعية".

وجاء في بيان للجهاز، انه "بعملية نوعية وجهد ميداني وفني وبمتابعة استخبارية دقيقة تمكن ابطال جهاز الامن الوطني العراقي في كركوك بالتنسيق والاشراف المباشر من قبل قيادة المقر المتقدم للعمليات المشتركة من تفكيك اخطر خلية مشتركة بين كركوك والعاصمة بغداد كانت تشكل من اهم خلايا التنظيم بعد رصد وتعقب لاكثر من ( 90 ) تسعون يوماً أسفرت بالقبض على ( 6 ) من أبرز الارهابيين تضم قيادات بارزة في قاطع كركوك وشمال العاصمة بغداد".

وتابع البيان "جدير بالذكر ان الخلية الارهابية نفذت أبشع الجرائم طالت الاجهزة الامنية والشخصيات طوال اعوام عديدة تمثلت بالاعدامات الجماعية لمنتسبي الحشد الشعبي والعشائري ناهيك عن عمليات الاغتيالات العديدة للشخصيات البارزه والوجهاء وشيوخ العشائر والضباط في محافظة كركوك والعاصمة بغداد والتعرض للسيطرات الثابتة والمتحركة والثكنات العسكرية للقوات الامنية الماسكة في جنوب غرب محافظة كركوك".

وأضاف "كما كانت من مهام الخلية التي اطاحت بها ابطال جهاز الامن الوطني في كركوك زرع العبوات الناسفة وتجنيد العديد من الانتحاريين ضمن صفوف عصابات داعش الإرهابية".