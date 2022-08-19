مهند الموسوي: الحوارات التي ترعاها الرئاسات الثلاث هدفها "البقاء في السلطة"

أربيل (كوردستان 24)- قال خطيب وإمام جمعة المنطقة الخضراء للتيار الصدري مهند الموسوي، إن الحوارات التي ترعاها الرئاسات الثلاث مع القوى والأطراف السياسية للخروج من الأزمة الحالية التي تعيشها البلاد هي الهدف منها تحقيق "مصالح حزبية، والبقاء في السلطة".

وجاء حديث الموسوي في خطبة صلاة الجمعة أمام الآلاف من أنصار الصدر المعتصمين.

وقال "ليس خافيا على الجميع أن الشعب هو المكون الأساسي للدولة وهو مقدم على كل إعتبار، وهو رأس مال الحكومة والدول ومن خلاله ولأجله تُكتب الدساتير، وتُشرّع القوانين، وتصدر القرارات كي تصب بالنهاية لمصلحته وراحته وامنه".

وأشار الى أن "إرادة الشعوب أقوى من الطغات، ويبقى الشعب هو الذي يقرر مصيره بنفسه مهما تمادى الطغات"، مردفا بالقول إن "القدر يستجيب للشعب ما دام في الشعب أحرار وأُباة ضيم مثلكم ايها الثوار والاحرار"، مخاطبا معتصمي أنصار التيار.

وأضاف الموسوي "إن أجمل نص في دستورنا هو أن الشعب مصدر السلطات، فخروج الشعب على الفساد والفاسدين ليس خروج على الدولة (..) وعندما تكون هناك أحزاب لا تحترم الشعب فلا حق لها في هذا البلد".

ووجه الموسوي خطابة للرئاسات الثلاث قائلا إن "الحوارات السياسية هي لأجل مصالحكم السياسية والحزبية، و لبقائكم في السلطة، مؤكدا على أن "هذه الحوارات لا قيمة لها عندنا ولا نقيم لها وزنا".