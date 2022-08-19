اردوغان: لا نريد الفوز على الأسد وهدفنا "مكافحة الإرهاب" بشمال سوريا

أربيل (كوردستان 24)- قال الرئيس التركي ​رجب طيب أردوغان​ اليوم الجمعة، أن تركيا ليست لديها مطامع في سوريا، مشيرا الى ان هدفها "مكافحة الإرهاب" في شمال سوريا.

واكد الرئيس التركي، أن الولايات المتحدة والتحالف الدولي هوالمغذي الرئيسي للإرهاب هناك.

وقال أردوغان، في تصريحات صحفية، أوردتها قناة "تي.آر.تي" التركية، إن "هدف تركيا ليس الفوز على نظام الرئيس السوري ​بشار الأسد​، بل مكافحة الإرهاب في شمال سوريا وشرق الفرات".

وأضاف رجب طيب اردوغان انه "لا اطماع لتركيا في الأراضي السورية".

وأضاف الرئيس التركي، أن "الشعب السوري أخوة، وسلامة بلادهم الإقليمية مهمة لتركيا، ويجب أن يكون النظام على علم بذلك".

، وتابع "لذا علينا اتخاذ مزيد من الخطوات مع النظام السوري، فالدول لا يمكنها مطلقا استبعاد الحوار السياسي والدبلوماسي".

وقال اردوغان "تركيا تحملت المسؤولية عن الأزمة السورية، وطالما كانت جزءاً من الحل، وهدفها السلام الإقليمي وحماية البلد من التهديدات الخطيرة للأزمة".

واكد على ضرورة "الإقدام على خطوات متقدمة مع سوريا يمكن من خلالها إفساد العديد من المخططات في هذه المنطقة من العالم الإسلامي".

وقال اردوغان ان "الولايات المتحدة الأمريكية وقوات التحالف الدولي هم المغذون للإرهاب في سوريا في المقام الأول، لقد قاموا بذلك دون هوادة وما يزالون يواصلون ذلك".