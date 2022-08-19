اقتصاد

"خفض مفاجئ" للفائدة يقرّب الليرة التركية من أدنى مستوياتها

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صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
ترکیا تركيا الليرة التركية سعر الليرة التركية

أربيل (كوردستان 24)- اقتربت الليرة التركية من أدنى مستوياتها بعدما خفّض البنك المركزي التركي سعر الفائدة بشكل مفاجئ مستغلاً تدفقاً غير متوقع للأموال الأجنبية في الآونة الأخيرة.

وبحسب تقارير صحفية ومحللين فقد استقرت الليرة عند 18.105 مقابل الدولار، وهو أضعف قليلاً من المستوى القياسي عند إغلاق أمس الخميس عندما أدى خفض سعر الفائدة إلى هبوط العملة بأكثر من واحد بالمئة إلى 18.15، وهو أضعف مستوياتها منذ أواخر العام الماضي.

وذكرت وكالة رويترز أن البنك المركزي التركي خفّض سعر الفائدة بمقدار 100 نقطة أساس إلى 13 بالمئة، قائلاً إنه بحاجة إلى مواصلة دفع النمو الاقتصادي على الرغم من ارتفاع التضخم إلى ما يقرب من 80 بالمئة واتجاه عالمي بين البنوك المركزية الأخرى لتشديد السياسات.

أبقى البنك المركزي سعر الفائدة عند 14 بالمئة منذ كانون الأول ديسمبر الماضي، بعدما أدت التخفيضات السابقة إلى أزمة عملة وزاد صافي الاحتياطيات الأجنبية المستنزفة بشدة لما يقرب من ثلاثة أمثاله منذ أوائل تموز يوليو إلى 15.7 مليار دولار.

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