بالصور | الأهالي يجمعون لسائق ثمن سيارته بعد احتراقها في عقرة

أربيل (كوردستان 24)- ضرب أهالي محافظة دهوك مثلاً آخر في الكرم والنخوة، بعد أن جمعوا أكثر من ثمانية ملايين دينار لسائق احترقت سيارته في أحد شوارع قضاء عقرة.

وقال الشيخ مناف هركي، وهو أحد علماء الدين في المنطقة، لكوردستان 24، إن الأهالي جمعوا من المارة المتبرعين أكثر من ثمانية ملايين دينار للسائق الذي احترقت سيارته في مفرق عقرة الرئيسي.

وقال مراسل كوردستان 24 مسعود محمد إن السائق تسلم المبلغ الذي يساوي تقريباً ثمن سيارته التي اندلعت فيها النيران وتضررت بصورة كبيرة.

وهذه ليست المبادرة الأولى لأهالي دهوك، وسبق أن جمعوا مبالغ كبيرة لسائقين احترقت سياراتهم في المحافظة، وتكررت مثل مبادرات إنسانية عفوية كهذه في مناطق عديدة من كوردستان.