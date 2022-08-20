صحة وبیئة

الأنواء الجوية: انخفاض جديد في درجات الحرارة

author_image مظفر مزوري
العراق الطقس درجات الحرارة الغيوم الغبار

أربيل (كوردستان 24)- أعلنت هيئة الأنواء الجوية اليوم السبت عن حالة الطقس في البلاد للأيام المقبلة، فيما توقعت انخفاضاً جديداً في درجات الحرارة.

وقالت الهيئة في بيان لها اليوم "ان الطقس في إقليم كوردستان سيكون صحواً مع بعض الغيوم، ودرجات حرارة مقاربة ليوم أمس، والرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة بين (10-20) كيلومتر في الساعة، ومدى الرؤية يكون (6-8) كيلومتر.

أما في المنطقة الوسطى قالت الهيئة "ان الطقس سيكون صحواً مع غبار خفيف وظهور بعض القطع من الغيوم، ودرجات الحرارة مقاربة ليوم أمس، والرياح شمالية غربية الى معتدلة السرعة بين (10-20) كيلومتر في الساعة، ومدى الرؤية يكون (6-8) كيلومتر.

وفي المنطقة الجنوبية "سيكون الطقس صحواً مع بعض الغيوم، ودرجات الحرارة مقاربة ليوم أمس، والرياح تكون شمالية غربية الى معتدلة السرعة بين (10-20) كيلومتر في الساعة، وتنشط الى (30-40) كيلومتر في الساعة مسببة تصاعداً للغبار، ومدى الرؤية يكون (6-8) كيلومتر، وفي الغبار (2-4) كيلومتر.

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