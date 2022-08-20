بالفديو | القوة الجوية تستهدف قيادات إرهابية في سلسلة جبال حمرين

أربيل (كوردستان 24)- أعلنت خلية الإعلام الأمني اليوم السبت استهداف أوكار لداعش من قبل طائرات القوة الجوية في سلسلة جبال حمرين ضمن محافظة صلاح الدين.

وقالت خلية الإعلام الأمني في بيان لها اليوم "ان العمل الاستباقي والاستخباري على أرض الميدان من قبل وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية كانت له نتائج إيجابية عالية المستوى ، اذ رصد رجال وكالة الاستخبارات والتحقيقات تحركات للعناصر الإرهابية بالتنسيق والتعاون مع خلية الاستهداف التابعة لقيادة العمليات المشتركة وجهاز مكافحة الإرهاب في سلسلة جبال حمرين ضمن محافظة صلاح الدين".

وأضاف البيان أن وكالة الاستخبارات وخلية الاستهداف في طائرات القوة الجوية العراقية بمعلومات استخبارية دقيقة عن تواجد قيادات مهمة لداعش في هذا المكان، وتم استهداف أماكن تواجد تلك القيادات من قبل طائرات القوة الجوية العراقية.

وأشار بيان الخلية أنه "سيتم الكشف عن التفاصيل الكاملة لأسماء ومناصب المجرمين الذين تم استهدافهم في بيان لاحق".