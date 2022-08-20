بسبب صور لزوجته.. بغداد تتعهد باتخاذ "إجراء" بحق سفيرها في الأردن

أربيل (كوردستان 24)- تعهدت وزارة الخارجية العراقية اليوم السبت باتخاذ "إجراء مناسب" بحق سفيرها لدى الأردن بعد انتشار صور له ولزوجته في جلسة بدت وكأنها عائلية مع المطرب اللبناني راغب علامة.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية في بيان "نتابع باهتمام ما تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، من صور تعنى بسفير جمهورية العراق في المملكة الأردنية الهاشمية".

وأضاف "تلفت الوزارة عناية وسائل الإعلام والرأي العام إلى أنها ستتخذ الإجراءات المناسبة بهذا الشأن وبأسرع وقت، وبما يعزز قيم الدبلوماسية العراقية".

ونشر راغب علامة صوراً جمعته بالسفير العراقي حيدر العذاري وزوجته ميسم الربيعي، تسببت بسيل من الانتقادات التي أطلقها عراقيون على وسائل التواصل الاجتماعي.

وكتب علامة على حسابه في تويتر "شكراً من القلب لسعادة السفير العراقي في الأردن السيد حيدر منصور العذاري وزوجته السيّدة ميسم الربيعي على هذه الاستضافة الكريمة والرائعة والمُمتعة، وعلى هذا الترحيب والاستقبال الطيّب".

شكراً من القلب لسعادة السفير العراقي في #الأردن السيد حيدر منصور العذاري وزوجته السيّدة ميسم الربيعي على هذه الاستضافة الكريمة والرائعة والمُمتعة، وعلى هذا الترحيب والاستقبال الطيّب.

أسعدني جداً لقاؤكم الجميل في تلك الأجواء القريبة من القلب والمليئة بالحب والفرح 🙏❤️#راغب_علامة pic.twitter.com/ZyEQiENxm1 — RaghebAlama (@raghebalama) August 19, 2022

وقال "أسعدني جداً لقاؤكم الجميل في تلك الأجواء القريبة من القلب والمليئة بالحب والفرح".

وتركزت تعليقات العراقيين على الطريقة التي ظهرت فيها زوجة السفير، لدرجة أن البعض من المعلقين قالوا إنها غير لائقة ولا تعكس اللياقة الدبلوماسية.