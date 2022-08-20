دعماً لاعتصام الصدريين.. "نجوم العراق" و"أبطال آسيا" يلتقيان في المنطقة الخضراء

أربيل (كوردستان 24)- من المقرر أن يلتقي "نجوم العراق" و"أبطال آسيا" في مباراة استعراضية لكرة القدم في المنطقة الخضراء دعماً لاعتصام الصدريين المستمر منذ الشهر الماضي.

ولا يزال أنصار الصدر يعتصمون في المنطقة الخضراء منذ أسابيع عدة، بعد جمود سياسي استمر لعشرة أشهر في أعقاب انتخابات تشرين الأول أكتوبر الماضي.

وبحسب منصات تابعة للتيار الصدري فإن مباراة نجوم العراق وأبطال آسيا ستكون "استعراضية".

وتتألف تشكيلة نجوم العراق من ليث حسين وحبيب جعفر ونعيم صدام ووليد ضهد ومظهر خلف وسعد عبد الحميد ووسام كاصد وصاحب عباس وهيثم كاظم وجاسم سوادي وأحمد حسين.

أما تشكيلة نجوم كأس آسيا 2007 فتضم يونس محمود ومحمد كاصد وباسم عباس وهيثم كاظم وسامر سعيد ومحمد علي كريم ومثنى خالد وسامال سعيد وسامح سعيد ومهند محمد وسنان فوزي.

وذكرت شبكة الكرة العراقية أن المباراة ستنطلق في الساعة التاسعة من مساء اليوم السبت.