بالصور | انهيار تلال ترابية على مزار ديني في كربلاء

أربيل (كوردستان 24)- أفاد شهود عِيان اليوم السبت بانهيار تلال ترابية على مزار ديني يرتاده الكثير من الزوّار في محافظة كربلاء.

وقال الشهود لكوردستان 24، إن تلالاً ترابية انهارت على مزار "قطارة الإمام علي" قرب بحيرة الرزازة إلى الغرب من مدينة كربلاء.

وأضاف الشهود أن الانهيارات الترابية أسفرت عن سقوط إصابات. ولم يتسن معرفة أعدادهم على وجه التحديد.

وذكرت تقارير غير رسمية أن الكثير من الأشخاص غمرتهم التلال الترابية.

ولم تصدر السلطات أي تعقيب فوري.

ولا تعرف بعد أسباب انهيار التلال الترابية.

ويبعد المزار مسافة 23 كيلومتراً إلى الغرب من كربلاء، وهو عبارة عن ينبوع للمياه العذبة تصدر من صخرة يقول المؤرخون الشيعة إن الإمام علي شقّها بيده وسط الصحراء عندما لحق بجيشه العطش خلال توجهه إلى "صفين" وذلك بعد موقعة الجمل بعام تقريباً.