"خلاف مالي" ينتهي بإبادة أسرة كاملة برصاص أحد أفرادها في كربلاء

أربيل (كوردستان 24)- أعلنت مديرية شرطة كربلاء اليوم السبت مقتل عائلة كاملة برصاص أحد أفرادها في إحدى ضواحي المحافظة.

ووقع الحادث بقضاء الحسينية إلى الشمال من كربلاء، وقضى في الحادث أم وأبناؤها الثلاثة، حسبما ذكرت مديرية الشرطة في بيان.

وقالت شرطة كربلاء إن فريق العمل الذي شكّلته للوقوف على أسباب الحادث توصل إلى أن "القاتل هو أحد أفراد العائلة"، مشيرة إلى أن عملية القتل جرت بواسطة استخدام بندقية كلاشنكوف.

وأضافت الشرطة أنها اعتقلت "القاتل"، وبعد مواجهته بالأدلة "اعترف صراحة" بقيامه بقتل أفراد عائلته بسبب خلافات عائلية حول مبلغ مالي.

وجاء في البيان أن "المتهم من أرباب السوابق الجنائية".