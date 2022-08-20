سیاسة

العراق يستقدم سفيره لدى الأردن بعد انتشار صور لزوجته مع راغب علامة

قالت وزارة الخارجية العراقية إنها تتابع القضية "باهتمام"
author_image Kurdistan24 اربیل
زوجة السفير ترتدي الأحمر على يسار راغب علامة
زوجة السفير ترتدي الأحمر على يسار راغب علامة
العراق العراق ميسم الربيعي حيدر العذاري راغب علامة

أربيل (كوردستان 24)- أعلنت الخارجية العراقية اليوم السبت استقدام السفير العراقي لدى الأردن حيدر العذاري إلى بغداد على خلفية انتشار صور لزوجته في جلسة عائلية مع المغني اللبناني راغب علامة.

وأثارت صور المغني راغب علامة مع ميسم الربيعي زوجة العذاري حالة من السخط الواسع بين المستخدمين على مواقع التواصل الاجتماعي.

وأظهرت الصور وقوف راغب علامة وإلى جانبه زوجة السفير العراقي على نحو اعتبره كثير من العراقيين غير لائق ولا يعكس طبيعة العمل الدبلوماسي للسفير الذي يعد واجهة للعراق.

وبعد أن أثارت تلك الصور موجة من الانتقادات، قالت وزارة الخارجية العراقية إنها تتابع القضية "باهتمام" وإنها ستتخذ "الإجراءات المناسبة" بهذا الشأن.

وفي أحدث إجراءاتها بهذا الشأن، قالت الخارجية العراقية في بيان إنها قررت استقدام العذاري إلى بغداد. ولم تذكر مزيداً من التفاصيل.

موضوعات ذات صلة
ترکیا

بالفيديو | مصرع العشرات في حادثي سير مروعين في غازي عنتاب وماردين
  47 دقائق
العراق

"خلاف مالي" ينتهي بإبادة أسرة كاملة برصاص أحد أفرادها في كربلاء
  1 ساعة
العراق

بالصور | انهيار تلال ترابية على مزار ديني في كربلاء
  3 ساعات
See More
Kurdistan24 ©Copyright 2021
جميع الحقوق محفوظة
استمع إلى راديو كوردستان24
عبر الموجات التالية
حمّل تطبيق
كوردستان24
Eutelsat11677 H 5040
NileSat11354 V 27500
Hotbird11373 H 27500
100.7FM
SLEMANI   HALABJA
99.7FM
ERBIL   KIRKUK   DUHOK
App Store Google Play Galaxy Store Huawei Store
خریطة الموقع -  سیاسة الخصوصیة -  من نحن -  اتصل بنا -  الترددات والتطبيقات -  فرص عمل -  أرشيف