بالفيديو | مصرع العشرات في حادثي سير مروعين في غازي عنتاب وماردين

أربيل (كوردستان 24)- أفاد مراسلو كوردستان 24 اليوم السبت بمصرع وإصابة عشرات الأشخاص في حادثي سير مروعين وقعاً في مدينتي غازي عنتاب وماردين.

ولقي 16 شخصاً حتفهم عندما اصطدمت حافلة بفرق الطوارئ والصحفيين الذين كانوا متجمعين في موقع حادث وقع في وقت سابق على طريق سريع بالقرب من مدينة غازي عنتاب ذات الأغلبية الكوردية في تركيا.

ومن بين القتلى ثلاثة من رجال الإطفاء وأربعة مسعفين ومشغلَّين للطائرات المسيرة يعملان لدى وكالة أنباء تركية، حسبما ما ذكرته وسائل إعلام رسمية.

وكتب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان على حسابه في تويتر "حادث غازي عنتاب حطّم قلوبنا".

وفي ماردين ذات الغالبية الكوردية، قال وزير الصحة فخر الدين قوجه إن 16 شخصاً لقوا مصرعهم وأصيب 29 آخرون بجروح في حادث سير مروع وقع بعد أن اصطدمت شاحنة تعطلت مكابحها بحشد كبير من الناس، في منطقة ديريك بماردين عقب اصطدامها بسيارتين.