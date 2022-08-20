مجتمع

كوردستان تعزّي تركيا في ضحايا حادثي غازي عنتاب وماردين

قدم دزيي تعازيه لأسر الضحايا والحكومة التركية
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أسفر الحادث عن سقوط عدد من الأطفال
أسفر الحادث عن سقوط عدد من الأطفال
کوردستان تركيا إقليم كوردستان غازي عنتاب ماردين

أربيل (كوردستان 24)- عزّى إقليم كوردستان اليوم السبت تركيا في ضحايا حادثي السير اللذين أوديا بحياة العشرات بينهم أطفال في غازي عنتاب وماردين.

ولقي نحو 32 شخصاً حتفهم عندما اصطدمت حافلة وشاحنة بفرق الطوارئ التي كانت في موقع حادثين وقعا في وقت سابق في كل من غازي عنتاب وماردين.

وكتب مسؤول دائرة العلاقات الخارجية في حكومة الإقليم سفين دزيي في حسابه بموقع تويتر "أفكارنا ودعواتنا مع جميع الذين فقط أحبتهم في حوادث السير التي وقعت في تركيا".

وقدم دزيي تعازيه لأسر الضحايا والحكومة التركية، وأعرب عن أمله بالشفاء العاجل للمصابين.

وقضى 16 شخصا، بينهم عمال طوارئ وصحفيون، عندما تحطمت حافلة واصطدمت بموقع حادث وقع في وقت سابق، فيما أصيب 20 شخصاً بجروح.

وفي الحادث الآخر، أظهرت لقطات أن شاحنة اقتحمت موقع حادث على بعد نحو 250 كيلومتراً إلى الشرق في منطقة ديريك غب ماردين بينما كانت فرق الطوارئ في المكان.

وقال وزير الصحة فخر الدين قوجة إن 16 شخصاً لقوا حتفهم وأصيب 29 نتيجة للحادث الذي وقع في ماردين، مضيفاً أن ثمانية من المصابين في حالة حرجة.

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