في مشهد يحبس الأنفاس.. إنقاذ طفل من تحت الركام بكربلاء

أربيل (كوردستان 24)- نجح رجال الإنقاذ من الوصول إلى طفل كان قد حوصر تحت الأنقاض بعد انهيار تلال ترابية على مزار ديني إلى الغرب من كربلاء.

وانهارت سدة ترابية على مزار "قطارة الإمام علي" إلى الغرب من كربلاء، مما أدّى إلى تسجيل إصابات، فيما حوصر آخرون تحت الأنقاض بينهم طفل.

وقالت مديرية الدفاع المدني في بيان إنها أنقذت ثلاثة محاصرين بينهم طفل من تحت ركام قطارة الإمام علي. ولا تزال الجهود مستمرة لإنقاذ من تبقى.

وفي تسجيل مصوّر، ظهر طفل يستنجد برجال الإنقاذ، وقال لهم إنه يخشى الموت لأنه الوحيد لعائلته. ونجح المنقذون في إخراج الطفل وقد بدا بصحة جيدة.

وأوصلت فرق الإنقاذ الغذاء والأكسجين إلى المحاصرين. ولم ترد لغاية الآن أي أنباء عن تسجيل وفيات.

و"قطارة الإمام علي" هي عبارة عن ينبوع ماء يقع في الصحراء الغربية لمحافظة كربلاء قرب من بحيرة الرزازة. ولا تعرف أسباب انهيار التلال الترابية.