العراق يواصل إنجاز الجدار الكونكريتي في المثلث الحدودي

أربيل (كوردستان 24)- أكد مدير العلاقات والإعلام في وزارة الداخلية اللواء سعد معن يوم السبت، إنجاز المرحلة الثانية من الجدار الكونكريتي في المثلث الحدودي.

وقال معن في تصريح لقناة العراقية الإخبارية، إن "العمل مستمر بالجدار الكونكريتي ولمسافات كبيرة تصل الى 15 كيلومتراً"، لافتاً الى أن "المرحلة الثانية من الجدار في المثلث الحدوي بين العراق وتركيا وسوريا".

وأشار إلى أن "هناك اهتماماً حكومياً وتوجيه من القائد العام للقوات المسلحة من الاهتمام بالوضع الحدودي من جميع الجوانب"، مبيناً أن "الهدف من زيارة الوفد الأمني برئاسة وزير الداخلية عثمان الغانمي هو للاطلاع على الوضع الحدودي والتحصينات الجارية".

وأضاف أن "الوفد اطلع على الشريط الحدودي باتجاه منطقة فيشخابور المثلث العراقي التركي السوري ومتابعة التحصينات من حيث الجدار الكونكريتي أو الأسلاك والخنادق والكاميرات والاطلاع أيضاً على الجهد الاستخباري والميداني".

ووصل وزير الداخلية عثمان الغانمي ونائب قائد العمليات المشتركة الفريق أول ركن عبد الأمير الشمري إلى الحدود السورية العراقية.

وذكر بيان لقيادة العمليات المشتركة أن "وفداً أمنياً كبيراً برئاسة الغانمي وصل الى قيادة حدود المنطقة السادسة غرب سنجار للاطلاع على تأمين الحدود العراقية السورية".