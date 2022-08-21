سیاسة

محكمة عراقية تتخذ إجراءات قانونية بحق وزير الصناعة السابق

author_image سوار أحمد
وزير الصناعة السابق صالح عبدالله الجبوري
وزير الصناعة السابق صالح عبدالله الجبوري
العراق محكمة الكرخ وزير الصناعة صالح الجبوري

أربيل (كوردستان 24)- أعلن مجلس القضاء الأعلى اليوم الأحد، عن اتخاذ الاجراءات القانونية بحق وزير الصناعة السابق.

وقال المجلس في بيان، ان "محكمة تحقيق الكرخ الثانية قررت اتخاذ الاجراءات القانونية بحق وزير الصناعة السابق صالح عبدالله الجبوري للتحقيق معه عما ورد بالتسجيل الذي يظهر فيه وهو يؤدي اليمين للعمل لمصلحة جهة سياسية".

وفي وقت سابق ظهر تسريب لوزير الصناعة السابق صالح الجبوري، حيث ظهر في فيديو وهو يؤدي القسم بالولاء لرئيس حزبه بإدارة الوزارة، ما أثار موجة انتقادات واسعة لكيفية إدارة مؤسسات الدولة، فضلاً عن دور القضاء المتهم بـ"التفرج" على فضائح التسريبات.

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