سیاسة

رئيس حكومة إقليم كوردستان يعزي بوفاة الفنان كوفار أنور

author_image سوار أحمد
رئيس حكومة اقليم كوردستان مسرور بارزاني
رئيس حكومة اقليم كوردستان مسرور بارزاني
کوردستان مسرور بارزاني تعزية فنان كوفار أنور

أربيل (كوردستان 24)- وجه رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني اليوم الأحد، برقية تعزية بوفاة الفنان الكوردي الكوميدي كوفار أنور الذي وافته المنية يوم أمس السبت.

وعبر مسرور بارزاني عن تعازيه الحارة لعائلة المرحوم وأصدقائه ومحبيه.

وقال مسرور بارزاني "تلقينا خبر وفاة الفنان كوفار أنور باسف، أتقدم بالعزاء لعائلته وأصدقائه ومحبيه".

وأضاف " أسأل المولى القدير أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته وأن يلهمكم الصبر والسلوان".

وتوفي الممثل الكوميدي الكوردي كوفار انور يوم أمس السبت، بعد صراع مع المرض والذي اشتهر بتمثيل العديد من الأدوار الكوميدية.

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