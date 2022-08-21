أسعار العملات الاجنبية والذهب في اسواق كوردستان

‏ أربيل (كوردستان 24)- بلغ سعر صرف الدولار والعملات الأجنبية اليوم الأحد، في تداولات أسواق إقليم كوردستان، كالتالي:

أسعار الدولار والعملات الأخرى في إقليم كوردستان

100 دولار = 149500 دينار

100 يورو = 150000 دينار

100 جنيه إسترليني = 175500 دينار

100 ليرة تركية = 8300 دينار

100 ألف تومان إيراني = 5300 دينار

دينار أردني واحد = 2014 ديناراً

سعر الذهب في أسواق إقليم كوردستان

مثقال عيار 24 = 415000 دينار

مثقال عيار 21 = 370000 دينار

مثقال عيار 18 = 310000 دينار