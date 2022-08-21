بالصور | انتشال جثث أخرى من ركام "حادثة القطارة" في كربلاء

أربيل (كوردستان 24)- أفادت مصادر محلية اليوم الأحد بانتشال جثث أخرى من حادثة انهيار تلال ترابية على مزار ديني في محافظة كربلاء.

وقالت المصادر لكوردستان 24، إن رجال الإنقاذ انتشلوا أربع جثث لغاية الآن، منها جثتان لشاب ثلاثيني يعمل مصوراً في المزار، وامرأة.

ولا تزال أعمال الإنقاذ متواصلة منذ يوم أمس.

وتواجه السلطات صعوبة في تحديد عدد المحاصرين تحت الأنقاض، إلا أن فرق الإنقاذ يعتقدون أن عددهم يبلغ ستة أو ثمانية أشخاص.

وقال مدير الدفاع المدني في كربلاء إن فرص نجاة من تبقى تحت الركام "تتضاءل... وعلى هذا الأساس نسارع من عملياتنا بشكل كبير".

وواصلت فرق الإنقاذ جهودها في أعمال الحفر الحذرة بالجرارات والمعدات اليدوية معززة بفرق إسعاف ومتابعة من أعلى المستويات الحكومية.

وكان رجال الإنقاذ قد نجحوا بالفعل في إنقاذ ثلاثة أطفال. وأظهر تسجيل مصوّر نشرته كوردستان 24 أفراد الدفاع المدني وهم يخرجون طفلاً ويضعونه على حمالة وقد غطى التراب وجهه.

كما تواجه فرق الإنقاذ صعوبة في الحفر السريع خشية انهيارات أخرى.

ويقول شهود إن "امرأتين ورجلا وطفلا" على الأقلّ ما زالوا محاصرين.

ووجّه رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي وزير الداخلية "بالإشراف المباشر والميداني في محل الحادث على أعمال الإنقاذ".

ووقعت الحادثة بعد ظهر السبت، عندما انهارت تلّة ترابية على مزار قطارة الإمام علي الواقع إلى الغرب من مدينة كربلاء بعد أن تشبع الساتر الترابي الملاصق للمزار بالرطوبة.

وانهارت كثبان رملية وصخور بسبب الرطوبة العالية على مبنى المزار الذي يقع في أرض منخفضة تحيط بها الرمال والصخور.

وتسببت الرطوبة بانهيار 30 بالمئة من مساحة المبنى الذي تقدر مساحته بمئة متر مربع، حسبما ذكرت مديرية الدفاع المدني.