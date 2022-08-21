سیاسة

الرئيس بارزاني: الحزب الديمقراطي مستعد لخوض الانتخابات الكوردستانية في موعدها

أكد الرئيس بارزاني على أن "الحزب الديمقراطي الكوردستاني مستعد دائماً لإجراء الانتخابات في موعدها المقرر
author_image مظفر مزوري
کوردستان الرئيس بارزاني السفير الياباني القنصل الياباني

أربيل (كوردستان 24)- أكد الرئيس مسعود بارزاني استعداد الحزب الديمقراطي الكوردستاني خوض الانتخابات الكوردستانية في موعدها، جاء ذلك خلال استقباله السفير الياباني لدى العراق سوزوكي كوتارو اليوم الأحد في أربيل.

وذكر بيان لمقر البارزاني اليوم الاحد أن السفير الياباني وبحضور القنصل العام اراكاوا ميكهيرو أشاد بدور البارزاني الخالد والرئيس مسعود بارزاني والحزب الديمقراطي الكوردستاني في ضمان الحقوق والانجازات التأريخية لشعب كوردستان.

وأضاف البيان أن السفير الياباني قال "استقرار إقليم كوردستان أمر مهم لبلاده"، وقدم ملخصاً لتعاون اليابان مع إقليم كوردستان والمناطق الكوردستانية خارج إدارة الإقليم وفي مناطق أخرى من العراق والمتعلقة بالخدمات العامة وتوقير المياه والكهرباء.

وأشار البيان الى أنه "تم تداول الوضع السياسي في العراق وانتخابات إقليم كوردستان"، حيث أكد الرئيس بارزاني على أن "الحزب الديمقراطي الكوردستاني مستعد دائماً لإجراء الانتخابات في موعدها المقرر".

وفي نهاية الاجتماع، قدم الرئيس بارزاني شكره للسفير الياباني، معرباً عن أمله في أن تتطور العلاقات بين الجانبين بشكل أكبر.

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