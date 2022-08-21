الشركة المصنّعة لبرنامج "بيغاسوس" التجسسي تعلن إستقالة مديرها العام

أربيل (كوردستان 24)- أعلنت شركة "ان.اس.او" الاسرائيلية المصنعة لبرنامج التجسس "بيغاسوس" عن استقالة مديرها العام، وانها ستعيد تنظيم أنشطتها وإعادة تركيز مبيعاتها في أسواق الدول الاعضاء في حلف الشمال الأطلسي.

وقالت الشركة في بيان لها اليوم الأحد "ان الشركة تعلن إعادة تنظيم الشركة واستقالة المدير العام شاليف هوليو الذي سيحل محله يارون شوهات، وهو المدير الحالي للعمليات وسيرأس عملية إعادة التنظيم".

وأكد بيان الشركة "انها ستعيد تنظيم مجموع أنشطتها وتبسيط عملياتها لكي تبقى إحدى أكبر شركات التكنولوجيا في العالم، وتركز مبيعاتها على الدول الأعضاء في حلف الشمال الأطلسي".

وفي سنة 2021 وجدت شركة "ان.اس.او" نفسها في صلب فضيحة تجسس عالمية بعد تحقيق نشرته 17 وسيلة إعلامية دولية، وكشف التحقيق أن برنامج "بيغاسوس" سمج بالتجسس على ما لا يقل عن 180 صحفياً و600 شخصية سياسية و85 ناشطاً حقوقياً و65 صاحب شركة في دول عدة.

ويُذكر ان برنامج بيغاسوس يمكنه أن يخترق كاميرا أو ميكروفون الهاتف النقال ويحصل على بياناته، ولطالما أكدت الشركة الإسرائيلية أنها تبيع هذه البرمجية إلى دول فقط وينبغي أن تحظى عملية البيع بموافقة السلطات الإسرائيلية المسبقة.

وحسب وثائق قضائية إطّلعت عليها وكالة فرانس برس، ان الكشف عن هذه المعلومات، بالإضافة الى ديون سابقة للمجموعة قد أثّرا سلباً في ماليتها حتى بات يهدد استمرارية الشركة الاسرائيلية الرائدة في مجال التكنولوجيا.

وكشفت الوثائق عن معركة داخلية حول الدول التي كانت ستبيعها المجموعة الإسرائيلية برنامجها، بحيث قال بعض الدائنين إنهم لا يعترضون على بيعه لدول "عالية الخطورة" بسبب سجل احترامها لحقوق الإنسان، لتجنّب خسارة الأموال.

وقال المدير العام المستقيل شاليف هوليو في بيان "تعيد الشركة تنظيم نفسها لكي تتهيّأ لموجة النمو المقبلة، ويارون شوهات هو الشخص المناسب في التوقيت المناسب"، ومن جهته قال شوهات "ستضمن شركة "ان.اس.او" استخدام تقنياتها المتقدمة بطريقة سليمة وجديرة بالثناء".

المصدر: فرانس برس