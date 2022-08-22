استمرار عملية عسكرية مشتركة بين البيشمركة والقوات الاتحادية لملاحقة داعش

‏ أربيل (كوردستان 24)- تواصل قيادة العمليات المشتركة جهودها مع القوات الأمنية في إقليم كوردستان بفرض السيطرة وملاحقة عناصر تنظيم داعش في مناطق توصف بأنها رخوة.

واكد مسؤولون عسكريون أن العمل المشترك أسهم في الوصول إلى العديد من الأهداف من خلال تفعيل التعاون الذي بدأ منذ أكثـر من عام.

وقال المتحدث باسم قيادة العمليات المشتركة تحسين الخفاجي، إن "القوات الأمنية أطلقت نهاية الأسبوع الماضي المرحلة الخامسة من عملية الإرادة الصلبة، وتم التخطيط لها على مدى أكثر من شهر".

واضاف الخفاجي، أن "التخطيط حصل بين قيادة العمليات المشتركة وقوات البيشمركة عن طريق الزيارات المتكررة".

واكد ان العملية "تهدف الى تفتيش المنطقة الممتدة ما بين قطعات القوات الاتحادية وإقليم كوردستان ضمن قاطع قيادة عمليات ديالى والمقر المسيطر لعمليات طوزخورماتو".

واكد ان "الاتفاق على تحديد محاور وأهداف والقطعات المشتركة في هذه العملية التي تكمن أهميتها في أمرين، الأول هو القيادة والسيطرة للقوات والتعاون والاتصال في مناطق وعرة وتحتاج جهدا عاليا، والثاني هو إيصال رسالة إلى الإرهابيين أو من تسول له نفسه بالاعتداء على مقدرات العراق، ومضمون هذه الرسالة أن القوات العراقية تعمل بمنظومة واحدة وهي لحماية البلاد ووحدتها ومواطنيها".

وشدد الخفاجي، على أن "القوة الجوية وطيران الجيش كان لهما دور في هذه العمليات أيضاً والقوات قد وصلت إلى أهدافها ومحاورها وحققت أهدافها ونجحنا في التوصل إلى ما نريد".

وأشار الى أن "النتائج التي تمخضت عن هذه العملية تدمير خمس مضافات والاستيلاء على أسلحة وتدمير معدات ودراجات نارية والحصول على قنابر هاون بكميات كبيرة".

واكد الخفاجي، "تفعيل مذكرات القاء قبض بحق بعض الأشخاص وتم اعتقالهم".

ولفت إلى أن "العملية أدت ايضاً إلى وصول القوات الاتحادية وقوات البيشمركة إلى نقاط الالتقاء والتماس وهو الهدف المهم والحيوي بالسيطرة على المناطق ذات الاهتمام الأمني المشترك والتي يحاول تنظيم داعش الإرهابي أن يتواجد فيها والانطلاق بهجماته".

وقال ان "القوة الجوية وطيران الجيش نقلا صورة مباشرة من الجو إلى القوات التي انطلقت برياً وهذا وفر لها الكثير من الجهد الاستخباري والأمني أثناء تحركها".

واضاف أن "هناك جهودا مشتركة بين القوات الاتحادية والبيشمركة منذ أكثر من سنة، وذلك من خلال اجتماعات متواصلة وتبادل للثقة والزيارات المتبادلة والاطلاع على الخطط وتفعيل مذكرات القبض".

ورأى الخفاجي، أن "هذه أفضل رسالة نوصلها بأن الجهود المشتركة ووحدة القيادة والسيطرة مع الإقليم هي لوحدة العراق وأهدافه ومقدراته".