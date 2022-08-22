نيجيرفان بارزاني: مستشفيات كوردستان على استعداد تام لتقديم كافة العون لأهلنا في كربلاء

أربيل (كوردستان 24)- أعرب رئيس إقليم كوردستان، نيجيرفان بارزاني، يوم الأحد، عن أسفه الشديد، إزاء الانهيار الترابي على مزار قطارة الإمام علي في محافظة كربلاء.

ونشر نيجيرفان بارزاني، على حسابه في موقع تويتر "تلقينا بأسف شديد خبر الانهيار الترابي في مزار قطارة الامام علي (عليه السلام) في كربلاء المقدسة مما أدى الى إصابة عدد من المواطنين ومحاصرة عدد آخر داخل المقام".

وأضاف، ان "مستشفيات إقليم كوردستان والفرق الطبية على استعداد تام لتقديم كافة العون لأهلنا في كربلاء".

ووقعت الحادثة بعد ظهر السبت، عندما انهارت تلّة ترابية على مزار قطارة الإمام علي الواقع إلى الغرب من مدينة كربلاء بعد أن تشبع الساتر الترابي الملاصق للمزار بالرطوبة.

وانهارت كثبان رملية وصخور بسبب الرطوبة العالية على مبنى المزار الذي يقع في أرض منخفضة تحيط بها الرمال والصخور.

وتسببت الرطوبة بانهيار 30 بالمئة من مساحة المبنى الذي تقدر مساحته بمئة متر مربع، حسبما ذكرت مديرية الدفاع المدني.