هيئة الأنواء: استمرار انخفاض درجات الحرارة الأسبوع الحالي

أربيل (كوردستان 24)- أعلنت هيئة الأنواء الجوية، اليوم الاثنين، عن حالة الطقس في البلاد للأيام المقبلة، فيما توقعت استمرار انخفاض درجات الحرارة الأسبوع الحالي.

وذكر بيان للهيئة، أن "طقس البلاد ليوم غد الثلاثاء، سيكون صحواً في المنطقتين الوسطى والجنوبية، بينما سيكون طقس المنطقة الشمالية صحواً مع بعض الغيوم، ودرجات الحرارة مقاربة لليوم السابق في عموم البلاد".

وأضاف البيان، أن "طقس يوم الأربعاء سيكون صحواً في جميع مناطق البلاد، أما درجات الحرارة فستكون مقاربة لليوم السابق في الأقسام الوسطى والشمالية، في حين ستنخفض قليلاً في القسم الجنوبي من البلاد".

وأوضح ، أن "طقس يوم الخميس سيكون صحواً، ولا تغيّر في درجات الحرارة في عموم البلاد".

وأشار الى ، أن "طقس البلاد ليوم الجمعة المقبل سيكون صحواً، ودرجات الحرارة مقاربة لليوم السابق في عموم البلاد".