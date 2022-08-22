سیاسة

الرئيس بارزاني والقنصل الأمريكي لدى أربيل يؤكدان أهمية تعزيز العلاقات

author_image سوار أحمد
کوردستان الرئيس مسعود بارزاني القنصل الأمريكي تعزيز العلاقات

أربيل (كوردستان 24)- اكد الرئيس مسعود بارزاني والقنصل الأمريكي الجديد لدى أربيل إيرفن هيكس، اليوم الاثنين 22 آب أغسطس 2022، على أهمية تعزيز العلاقات بين الجانبين.

وخلال اللقاء ثمن القنصل الأمريكي الجديد غاليا، التضحيات التي بذلها الشعب الكوردي لمواجهة الدكتاتورية ونيل حريته.

ولفت الى ان السعي نحو السعادة والحرية، قيمتان مشتركان بين الشعبين الكوردي والأمريكي.

من جهته أكد الرئيس بارزاني على ان قضية شعب كوردستان محقة ومشروعة، مشيرا الى انه بذل تضحيات جسام لنيل حقوقه وحريته.

واكد الجانبان على أهمية تعزيز العلاقات بين إقليم كوردستان والولايات المتحدة، في كافة المجالات، وخصوصا في مجال تنمية القطاع الخاص وفرص العمل.

 

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