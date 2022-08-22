سیاسة

قوباد طالباني: حان الوقت لكسر الجمود السياسي والتضحية من أجل الصالح العام

شدد نائب رئيس الحكومة على انه حان الوقت لكسر الجمود لحل الازمة السياسية
author_image مظفر مزوري
کوردستان بلاسخارت قوباد طالباني انتخابات اقليم كوردستان الازمة السياسية

أربيل (كوردستان 24)- استقبل نائب رئيس حكومة إقليم كوردستان قوباد طالباني اليوم المبعوثة الاممية جينين بلاسخارت، موكداً على أنه حان الوقت لكسر الجمود السياسي في العراق والتضحية من أجل حوار للصالح العام.

وقال طالباني في تغريدة له على حسابه بموقع تويتر إنه اجتمع مع بلاسخارت وبحث معها "الحوار الوطني" والتضحية من أجل الصالح العام، فضلاً عن تبادل وجهات النظر حول مستقبل أفضل للشعب العراقي وإقليم كوردستان.

وشدد قوباد طالباني على انه حان الوقت لكسر الجمود السياسي وإيجاد حل للأزمة السياسية في العراق.

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