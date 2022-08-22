أوكرانيا تعلن عن مقتل 9000 من جنودها منذ بداية الهجوم الروسي

أربيل (كوردستان 24)- أعلن القائد العام للجيش الاوكراني فاليري زالوجني أن نحو تسعة الآلاف جندي أوكراني قتلوا منذ بداية الحرب الروسية في 24 شباط الماضي.

وقال فاليري زالوجني خلال تجمع في كييف "أن هناك أطفالاً اوكرانيين يحتاجون الى اهتمام خاص لأن آبائهم ذهبوا الى جبهة القتال وأصبحوا ربما من أبطالنا التسعة الآف الذين قتلوا"، ويعد هذا الاعلان من التصريحات النادرة من مسؤولين اوكرانيين بشأن الخسائر العسكرية لاوكرانيا في حربها مع روسيا.

وفي نيسان أبريل الماضي أعلن الرئيس الاوكراني فولوديمير زيلينسكي أن نحو ثلاثة الآف جندي اوكراني قتلوا ونحو عشرة الآف أصيبوا منذ بداية الحرب.

وتقوم العديد من الدول الاوربية بتزويد اوكرانيا بالمعدات العسكرية، لكنها الان أصبحت الدول الاوربية تخطط لتنظيم مهمة تدريب وإسناد للجيش الاوكراني في الدول المجاورة لاوكرانيا، حسبما قال مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الاوربي جوزيب بوريل.

وأشار بوريل الى أن هذا الاقتراح سيناقش الاسبوع المقبل في اجتماع لوزراء الدفاع الاتحاد الاوربي في براغ وأتمنى أن تتم الموافقة عليها، مضيفاً "إن الحرب التي يبدو أنها ستطول، تتطلب جهداً ليس فقط من ناحية تأمين المعدات، بل من ناحية التدريب والإسناد أيضاً في تنظيم الجيش".

وأضاف بوريل "نحن نواجه حرباً واسعة النطاق وتقليدية، ليست حرب عصابات غير متكافئة، بل حرب تحشد وسائل ضخمة ومئات الآف الجنود"، وقال أيضاً "ترك عشرة ملايين أوكراني بلادهم، وكأن 20% من الاسبان غادروا إسبانيا".

المصدر: فرانس برس