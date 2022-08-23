مسؤول أمريكي يزور فضائية كوردستان 24 ويطّلع على سير العمل الإعلامي

‏ أربيل (كوردستان 24)- أجرى مسؤول الشؤون الثقافية والتعليمية والإعلامية في القنصلية العامة الأمريكية لدى أربيل، داغ مورو، زيارة الى المقر الرئيسي لفضائية كوردستان 24، التقى فيها بمدير عام القناة أحمد زاويتي، واطلع على سير العمل الإعلامي في المؤسسة.

ونشرت القنصلية الأمريكية في بيان على فيسبوك، ان مورو بحث عددا من القضايا المتصلة بالعمل الإعلامي مع المدير العام أحمد زاويتي، وعددا من العاملين في فضائية كوردستان 24، كما أطلع على اللوائح والبرامج الجديدة التي تم تنفيذها مؤخرا، من قبل زاويتي.

وناقش الجانبان استراتيجية كوردستان 24 الإعلامية، وفرص التعاون والتنسيق بين الجانبين، وكذلك التحديات التي تواجه الصحفيين والمؤسسات الإعلامية، وفق ما افادت القنصلية الأمريكية.

وشدد مورو وزاويتي على أهمية أن يتمكن الإعلاميون من ممارسة عملهم دون ضغوط وخوف، وتمييز، وأن يتمكنوا من إيصال رسالتهم الإعلامية بكل حرية.

وباشر الإعلامي أحمد الزاويتي مهامه مديراً عاماً جديداً لمؤسسة كوردستان 24 للأبحاث والإعلام، في يوم الاثنين 6 حزيران يونيو 2022.

ويعمل زاويتي على صياغة إستراتيجية جديدة تهدف لتعزيز أداء مؤسسة كوردستان 24 للمرحلة المقبلة.

وأحمد الزاويتي (56 عاماً) صحفي كوردي بارز عمل لسنوات عديدة في الإعلام المرئي والمقروء والمسموع محلياً وعالمياً، وكان يشغل منصب مدير مكتب قناة الجزيرة في إقليم كوردستان، قبل أن يتم تعيينه مديراً عاماً لمؤسسة كوردستان 24، ومقرها أربيل.

وتأسست مؤسسة كوردستان 24 في أواخر عام 2015، ولها قناة تلفزيونية فضائية وإذاعة، إلى جانب موقع إلكتروني ينشر تقارير وأخباراً بخمس لغات، ومنها العربية.