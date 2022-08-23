هيئة الأنواء: ارتفاع درجات الحرارة بدءا من الأسبوع المقبل

أربيل (كوردستان 24)- أعلنت هيئة الأنواء الجوية اليوم الثلاثاء، عن حالة الطقس في البلاد للأيام المقبلة، فيما توقعت ارتفاعاً في درجات الحرارة بدءاً من الأسبوع المقبل.

وذكر بيان للهيئة، أن "طقس البلاد ليوم غد الأربعاء ، سيكون صحواً مع غبار خفيف في المنطقتين الوسطى والجنوبية، بينما سيكون طقس المنطقة الشمالية صحواً مع بعض الغيوم، ودرجات الحرارة مقاربة لليوم السابق في عموم البلاد".

وأضاف البيان أن "طقس يوم الخميس سيكون صحواً مع غبار خفيف في المنطقة الوسطى، بينما سيكون طقس المنطقتين الشمالية والجنوبية صحواً ، أما درجات الحرارة فستكون مقاربة لليوم السابق في عموم البلاد".

وبين أن "طقس يوم الجمعة ، سيكون صحواً مع غبار خفيف في المنطقتين الوسطى والجنوبية، بينما سيكون طقس المنطقة الشمالية صحواً مع بعض الغيوم، ودرجات الحرارة مقاربة لليوم السابق في عموم البلاد".

ولفت الى أن "طقس البلاد ليوم السبت المقبل سيكون صحواً، ودرجات الحرارة ترتفع قليلاً عن اليوم السابق في المنطقة الوسطى ، في حين ستكون مقاربة لليوم السابق في المنطقتين الشمالية والجنوبية من البلاد".