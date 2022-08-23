أنباء عن لقاء مرتقب بين أردوغان والأسد وأنقرة تنفي

أربيل (كوردستان 24)- قالت وكالة أنباء "تسنيم" الإيرانية، إن الرئيسين التركي والسوري، رجب طيب أردوغان وبشار الأسد، قد يجتمعان في قمة منظمة شنغهاي للتعاون، في سبتمبر في أوزبكستان.

وصرّح أردوغان في وقت سابق، بأن نظيره الروسي فلاديمير بوتين دعاه إلى حضور اجتماع قمة منظمة شنغهاي للتعاون في أوزبكستان في سبتمبر.

وقالت الوكالة أن "الرئيس الروسي (فلاديمير بوتين) دعا أردوغان إلى المشاركة في اجتماع منظمة شنغهاي للتعاون في أوزبكستان. كما طلب بوتين من الأسد المشاركة في هذا الاجتماع".

وأشارت "تسنيم" إلى أن زعيم حزب "الوطن" التركي، دوغو بيرنجك، سيتوجه قريبا إلى سوريا ضمن وفد سياسي ودبلوماسي، حيث سيلتقي ويجري محادثات مع الرئيس السوري بشار الأسد.

واشارت إلى أن هذه الرحلة ستتم على متن طائرة خاصة بها 12 مقعدا، وستكون هذه الرحلة، الأولى من مطار تركي إلى دمشق منذ 10 سنوات، حيث لم يتم تشغيل الرحلات المباشرة بين البلدين منذ عام 2011.

وأوضحت الوكالة الإيرانية أن "تركيز هذه الرحلة سيكون على سبل استعادة العلاقات، والكفاح المشترك ضد الإرهاب في شمال سوريا، وعودة اللاجئين السوريين.

من جهته نفى وزير الخارجية التركي، مولود تشاويش أوغلو، الأنباء المتداولة عن اللقاء المحتمل بين أردوغان والأسد، في قمة منظمة شنغهاي للتعاون في سبتمبر.

وقال أوغلو أنه "يجب اتخاذ خطوات من أجل سلام دائم في سوريا"، معتبرا أنه "يجب ألا ينظر النظام السوري إلى المعارضة على أنها إرهابية".