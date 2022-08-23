سیاسة

الكاظمي يقطع زيارته لمصر ويطالب القوى السياسية بالتهدئة واللجوء للحوار

author_image سوار أحمد
رئيس الوزراء الاتحادي مصطفى الكاظمي
رئيس الوزراء الاتحادي مصطفى الكاظمي
العراق مصطفى الكاظمي التظاهرات العراق

أربيل (كوردستان 24)- قطع رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، صباح الثلاثاء، زيارته إلى مصر، وعاد إلى بغداد؛ فيما طالب القوى السياسية بالتهدئة واللجوء الى الحوار، على إثر تطورات الأحداث الجارية في البلد.

وحذر الكاظمي من أن تعطيل عمل المؤسسة القضائية يعرض البلد إلى مخاطر حقيقية، مؤكداً أن حق التظاهر مكفول وفق الدستور، مع ضرورة احترام مؤسسات الدولة للاستمرار بأعمالها في خدمة الشعب.

وطالب جميع القوى السياسية بالتهدئة، واستثمار فرصة الحوار الوطني؛ للخروج بالبلد من أزمته الحالية.

ودعا الكاظمي إلى اجتماع فوري لقيادات القوى السياسية؛ من أجل تفعيل إجراءات الحوار الوطني، ونزع فتيل الأزمة.

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