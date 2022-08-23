نيجيرفان بارزاني: رؤية كوردستان تتمثل في إقامة أفضل العلاقات مع إيران

أربيل (كوردستان 24)- قال رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني اليوم الثلاثاء إن رؤية الإقليم تتمثل في إقامة أفضل العلاقات مع إيران.

حديث نيجيرفان بارزاني نقله بيان أصدره مكتبه خلال لقائه محافظ أذربيجان الغربية بالجمهورية الإسلامية الإيرانية محمد صادق معتمديان.

وذكر بيان رئاسي أن الجانبين بحثا في اللقاء العلاقات بين إقليم كوردستان وجمهورية إيران الإسلامية وتحقيق المزيد من التعاون والتنسيق في العلاقات الاقتصادية والتبادل التجاري بين الجانبين ودخول زوار العتبات الدينية والسياح من إيران إلى العراق عبر المنافذ الحدودية لإقليم كوردستان.

وعبّر الوفد الإيراني عن سروره لزيارة إقليم كوردستان ولقائه مع نيجيرفان بارزاني، مؤكداً بذل كل الجهود وتقديم التسهيلات كافة لزيادة تقوية العلاقات التجارية.

وسلط نيجيرفان بارزاني الضوء على العلاقات العريقة بين إقليم كوردستان وجمهورية إيران الإسلامية في جميع المجالات، مؤكداً على زيادة تعزيز العلاقات، وبيّن رؤية إقليم كوردستان في هذا الصدد والتي تتمثل في إقامة أحسن العلاقات والتعاون مع الدول الجارة.