الصدر يدعو أنصاره للانسحاب من أمام مجلس القضاء الأعلى

أربيل (كوردستان 24)- حث زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر اليوم الاثنين أنصاره على الانسحاب من أمام مجلس القضاء الأعلى في بغداد.

وقال الصدر في تعليق نقله نيابة عنه مساعده صالح محمد العراقي إن "في السلك القضائي في العراق الكثير من محبّي الإصلاح والمطالبين بمحاسبة الفاسدين".

وأضاف "وإن كان هناك فتور في ذلك، فهو لوجود ضغوطات سياسية من فسطاط الفساد ضدّهم"، وأردف قائلاً "ولو ثنيت لي الوسادة لكنت مع استمرار الاعتصام أمام القضاء الأعلى لنشجعه على الإصلاح ومحاسبة الفاسدين".

وتابع "لكن وللحفاظ على سمعة الثوّار الأحبة ولعدم تضرر الشعب، أنصح بالانسحاب وإبقاء الخيم تحت عنوان ولافتة (اعتصام شهداء سبايكر) و(أهالي الموصل) (استرجاع الأموال المنهوبة) (محاسبة الفاسـدين) بلا انحياز.. (إقالة الفاسـدين) (فصل الادعاء العام) و (قضاء مستقل ونزيه) وغيرها من العناوين التي يريد الشعب تحقيقها".

وخاطب الصدر أنصاره قائلاً "ليستمر اعتصامكم أمام البرلمان إن شئتم ذلك فالقرار قرار الشعب، ومنّي النصيحة ولكم القرار في جميع ذلك وما أنا إلا فرد منكم وفيكم وإليكم".