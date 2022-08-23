أمن

إقليم كوردستان يحبط مخططاً لاغتيال ضباط ورجال دين في السليمانية

أفراد الشبكة اُعتقلوا في مناطق متفرقة شملت جمجال وتكية وباريكة
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اعتقل المطلوبون في مناطق متفرقة وأزمان مختلفة في السليمانية
اعتقل المطلوبون في مناطق متفرقة وأزمان مختلفة في السليمانية
کوردستان كوردستان السليمانية داعش

أربيل (كوردستان 24)- أعلنت السلطات الأمنية في إقليم كوردستان اليوم الثلاثاء إحباط مخطط داعشي لاغتيال ضباط ورجال دين بعد تفكيك "خلية نائمة" تضم 17 مطلوباً في السليمانية.

وقالت مديرية أمن (أسايش) السليمانية في بيان إن مفارزها تمكنت من اعتقال 17 إرهابياً يشكلون "خلية نائمة" تابعة لتنظيم داعش.

وأشارت إلى أن من بين المعتقلين امرأتين.

وأضافت المديرية أن أفراد الشبكة اُعتقلوا في مناطق متفرقة شملت جمجال وتكية وباريكة "بعد معلومات استخبارية ومتابعة وتحقيق".

وأشارت إلى أن المفرزة الإرهابية الأولى تتألف من سبعة إرهابيين وقد وضعت خطة لتفجير مقرات حزبية وتنفيذ عمليات اغتيال تستهدف ضباطاً كباراً في البيشمركة وعدداً من علماء الدين.

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