سیاسة

القوات الأمريكية تستهدف منشآت لمجموعات تابعة للحرس الثوري الإيراني

author_image سوار أحمد
سوریا الجيش الأمريكي دير الزور قصف الحرس الثوري

أربيل (كوردستان 24)- أعلن الجيش الأمريكي فجر اليوم الأربعاء، استهداف منشآت لمجموعات تابعة للحرس الثوري الإيراني، في دير الزور بسوريا.

وجاء في بيان للقيادة المركزية الأمريكية "بتوجيهات من الرئيس جو بايدن، شن الجيش الأمريكي غارات جوية مستهدفة في دير الزور كانت أهداف الضربات الأمريكية مرافق البنية التحتية التي تستخدمها الجماعات المرتبطة بالحرس الثوري الإسلامي (الإيراني)".

واشار البيان إلى أن هذه الضربات تمت لحماية القوات الأمريكية من هجمات مماثلة لتلك التي تعرضت لها قاعدة التنف العسكرية بجنوب سوريا في 15 أغسطس.

وقال المتحدث باسم القيادة الوسطى للجيش الأميركي، الكولونيل جو بوتشينو في بيان، أن الولايات المتحدة  لا تسعى إلى التصعيد، ولكن ستستمر في اتخاذ التدابير اللازمة لحماية شعبها، وأن القوات الأميركية باقية في سوريا  لضمان الهزيمة الدائمة لداعش. 

واستهدفت الضربة 9 مخابئ ذخيرة في دير الزور تابعة لجماعات مدعومة من إيران، حسبما نقلت قناة الحرة.

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