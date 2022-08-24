مجلس وزراء إقليم كوردستان يجتمع لبحث المشاريع الخدمية

أربيل (كوردستان 24)- أفادت دائرة الإعلام والمعلومات، بأن مجلس وزراء إقليم كوردستان سيجتمع اليوم الأربعاء اجتماعه الأسبوعي المعتاد، لمناقشة موضوعين.

وذكرت الدائرة في بيان، ان المجلس سيجتمع برئاسة رئيس حكومة الإقليم مسرور بارزاني، ونائبه قوباد طالباني.

وسيتم خلال الاجتماع بحث الموضوعين التاليين:

-عرض تقرير وزارة البلديات والسياحة، عن حالة خدمات إيصال المياه النظيفة لمواطني إقليم كوردستان، والمعوقات والمشاكل والاقتراحات والحلول بخصوص هذا الملف.

-كما سيخصص الجزء الثاني من الاجتماع لطرح تقرير عن مشاريع الخدمات العامة التي تم تنفيذها، أو في طور التنفيذ خلال حقبة الكابينة الحكومية التاسعة.