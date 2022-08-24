سیاسة

فؤاد حسين والحكيم يبحثان دور القوى في إنهاء الانسداد السياسي

author_image سوار أحمد
العراق تيار الحكمة عمار الحكيم فؤاد حسين القوى السياسية

 أربيل (كوردستان 24)- بحث رئيس تيار الحكمة الوطني عمار الحكيم، مع وزير الخارجية فؤاد حسين، اليوم الأربعاء، دور القوى السياسية في إنهاء حالة الإنسداد السياسي.

وقال الحكيم في بيان، انه استقبل وزير الخارجية فؤاد حسين وبحث معه تطورات المشهد السياسي ودور القوى السياسية في إنهاء الإنسداد السياسي الحالي والإنتصار إلى منطق الدولة والقانون والدستور، مشددا على ضرورة الإحتكام إلى الطرق القانونية والدستورية والأعراف الديمقراطية للتعبير عن الرأي. 

واضاف، أن "المؤسسة القضائية إحدى مثابات النظام السياسي والمجتمعي والتعدي عليها يدخل العراق في فوضى لن تستثني أحدا، لافتا الى انه بحث أيضا واقع الدبلوماسية العراقية ودعا إلى التصدي لبعض التصرفات الفردية التي تسيء لسمعة العراق ومكانته الدولية والإقليمية.

وشدد الحكيم على أهمية حضور العراق في القمة العربية المرتقبة في الجزائر وتجديد موقف العراق من الثوابت العربية والإسلامية.

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