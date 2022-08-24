نيجيرفان بارزاني: هناك فرصة للتعاون الأمريكي مع كوردستان في مجال الاستثمار

أربيل (كوردستان 24)- اكد رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني، اليوم الأربعاء، ان هناك فرصة للتعاون الأمريكي مع العراق وكوردستان في مجال الاستثمار والقطاع الخاص.

وجاء ذلك خلال استقبال نيجيرفان بارزاني، القنصل العام الأمريكي الجديد في الإقليم إرفين هيكس جونيور .

وذكر بيان صادر عن رئاسة الاقليم، ان القنصل الأمريكي عبر عن سعادته بمباشرته مهامه في إقليم كوردستان وجدد تأكيد رغبة بلده في تعزيز العلاقات مع إقليم كوردستان، فيما عبر رئيس الإقليم عن مساندة إقليم كوردستان الكاملة له في هذا السياق.

وبحث الجانبان آخر المستجدات في العراق والمشاكل التي تعترض سبيل العملية السياسية، وفي هذا المجال جدد نيجيرفان بارزاني التأكيد على أن الحل للوضع العراقي يأتي فقط من خلال الحوار والتفاهم على أساس الدستور، كما تحدث فخامته عن الأوضاع الداخلية لإقليم كوردستان وأهمية وحدة صف الأطراف السياسية في إقليم كوردستان.

وبخصوص العلاقات، شدد فخامة رئيس الإقليم، على وجود فرص للتعاون بين أمريكا والعراق وإقليم كوردستان وخاصة في مجالات الاستثمار والقطاع الخاص.

وبحث الجانبان الحرب على الإرهاب وتهديدات داعش، وأهمية تنمية الديمقراطية وحماية حقوق الإنسان والحريات وحرية التعبير في إقليم كوردستان، أوضاع المنطقة بصور عامة، ومجموعة مسائل تحظى بالاهتمام المشترك شكلت محوراً آخر للاجتماع.