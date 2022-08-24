كوردستان توجّه بجعل اللغة الكوردية الأولى في الوجهات السياحية

أربيل (كوردستان 24)- وجّهت هيئة السياحة في إقليم كوردستان، بجعل اللغة الكوردية، الرئيسية في اللوحات وقوائم تقديم الطعام في المنتجعات والوجهات السياحية.

وجاء في كتاب رسمي للهيئة، ان الهيئة ألزمت كافة الفنادق والموتيلات، والمقاهي والمطاعم والوجهات السياحية، بجعل اللغة الكوردية لغة رئيسية لقائمة العروض الغذائية ولوحات الاسماء التجارية لأماكنها.

وبحسب ما ورد في الكتاب فإن يمكن لكافة الوجهات السياحية إضافة أي لغة أخرى في كتابة اللوحات وقوائم الطعام، بشرط أن تكون اللغة الكوردية هي الرئيسية.

وأكدت الهيئة أنه تم تكليف لجان خاصة بمراقبة تنفيذ القرار، مؤكدة أنه سيتم فرض عقوبات على الجهات غير الملتزمة بالقرار.