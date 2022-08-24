سیاسة

مسرور بارزاني يجدد رغبة كوردستان في تعزيز العلاقات مع واشنطن

عبّر القنصل العام الأمريكي عن سعادته بمباشرة عمله في إقليم كوردستان
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رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني
رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني
کوردستان إقليم كوردستان أمريكا

أربيل (كوردستان 24)- استقبل رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني، اليوم الأربعاء القنصل العام الأمريكي الجديد لدى إقليم كوردستان ايرفن هيكس جونير.

وهنأ رئيس الحكومة القنصل العام الأمريكي بمناسبة تسنمه عمله الجديد، وتمنى له النجاح والتوفيق في مهمته، كذلك شكر رئيس الحكومة الولايات المتحدة على إسنادها ودعمها المستمر، وجدد رغبة إقليم كوردستان في مواصلة تعزيز العلاقات الثنائية.

وعبّر القنصل العام الأمريكي عن سعادته بمباشرة عمله في إقليم كوردستان، وأبدى استعداد بلاده في توطيد العلاقات مع الإقليم والارتقاء بها على الصعد كافة.

كما تطرق اللقاء إلى الإصلاحات التي شرعت بها التشكيلة الوزارية التاسعة لحكومة إقليم كوردستان، إلى جانب تنويع الاقتصاد وتعزيز الاستثمارات ودعم القطاع الخاص.

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