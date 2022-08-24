مسرور بارزاني: مع إجراء انتخابات كوردستان في موعدها ولسنا مع تأجيلها

أربيل (كوردستان 24)- قال رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني اليوم الأربعاء إن حكومته مع إجراء الانتخابات البرلمانية الكوردستانية في موعدها.

وعقد مجلس وزراء إقليم كوردستان اجتماعه الأسبوعي برئاسة رئيس مجلس الوزراء مسرور بارزاني وحضور نائب رئيس مجلس الوزراء قوباد طالباني، وناقش عدداً من الملفات المدرجة ضمن جدول الأعمال.

وفي مستهل الاجتماع، تطرق رئيس مجلس الوزراء إلى المناقشات الدائرة إزاء العملية الانتخابية في إقليم كوردستان، وقال: "نحن في حكومة إقليم كوردستان ملتزمون باحترام المدد القانونية، وإننا مع إجراء الانتخابات في موعدها، ولسنا مع تأجيلها".

وفي الفقرة الأولى من جدول أعمال الاجتماع، قدم وزير البلديات والسياحة ساسان عوني تقريراً خاصاً وواسعاً بشأن قطاع مياه الشرب في إقليم كوردستان. وتضمن التقرير، المفصل بالمعلومات والبيانات، المشاكل والمعوقات والعراقيل والمقترحات والتوجيهات والخطط قصيرة الأجل وطويلة الأجل والاستراتيجيات اللازمة لحل مشاكل مياه الشرب، كذلك أشار إلى مصادر المياه التي توفر يومياً أكثر من ثلاثة ملايين و125 ألف متر مكعب من المياه، بواقع 500 لتر من المياه لكل مشترك من إجمالي ما يزيد عن مليون مشترك، كما استعرض التقرير المشاريع والمشاكل الفنية المتعلقة بها، فضلاً عن تكاليف إنتاج المياه التي تبلغ 500 مليار دينار سنوياً من ميزانية الحكومة.

وأثنى رئيس مجلس الوزراء على جهود وزير البلديات والسياحة في إعداد هذا التقرير الخاص، وأكد أن من أولويات حكومة إقليم كوردستان أن تبذل أقصى جهودها لتأمين المياه النظيفة والنقية للمواطنين، ولكن في الوقت ذاته، يجب علينا أن نأخذ بنظر الاعتبار مسألة نقص المياه، ونحتاج إلى العمل بكل السبل للحد من هدر المياه والترشيد في استهلاكها، ولا سيما في ظل التغير المناخي وتداعياته السلبية، والتي تشكل بدورها تهديداً خطيراً على إقليم كوردستان والعراق عامة، في ظل شح المياه والجفاف وقلة الأمطار وتراجع المياه الجوفية والسطحية، وينبغي الاستعداد من جميع النواحي للتعامل مع هذه الأزمة والتقليل من آثارها السلبية.

وقرر مجلس الوزراء توجيه وزارات (المالية والاقتصاد، والزراعة والموارد المائية، والتخطيط) ورئاسة الديوان وسكرتارية مجلس الوزراء بالتعاون مع وزارة البلديات والسياحة لاتخاذ ما يلزم من إجراءات بشأن المقترحات التي قدمتها الوزارة خلال الاجتماع، مع مراعاة الوضع المالي والمبالغ اللازمة بهذا الصدد.

وفي الفقرة الثانية من جدول أعمال الاجتماع، عرض رئيس دائرة الإعلام والمعلومات جوتيار عادل تقريراً عن مشاريع الخدمات العامة التي أنجزت أو لا تزال قيد الإنجاز خلال السنوات الثلاث من عمر التشكيلة الوزارية التاسعة، ومن المقرر أن تتاح هذه التفاصيل إلى المواطنين كافة والرأي العام عبر بوابة خاصة في الموقع الإلكتروني لحكومة إقليم كوردستان، كخطوة نحو تعزيز الشفافية وإطلاع المواطنين عن المشاريع وكيفية تأمين المبالغ اللازمة والتوزيع الجغرافي للمشاريع على مستوى المحافظات والإدارات المستقلة في الإقليم على أساس عدد السكان والاستحقاق والعدالة.