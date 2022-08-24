سیاسة

بالصور والأسماء.. حادث سير مميت يودي بحياة خمسة عراقيين في تركيا

ينحدر الضحايا العراقيون من محافظات بغداد وكربلاء والرمادي
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ترکیا العراق تركيا موغلا حادث سير

أربيل (كوردستان 24)- لقي خمسة سائحين عراقيين مصرعهم وأصيب ستة آخرون بجروح إثر انقلاب حافلة كانت تقلهم في إحدى المناطق السياحية في تركيا.

ووقع الحادث الكارثي تحديداً في بلدة مرماريس في مدينة موغلا إلى الجنوب الغربي من تركيا على ساحل البحر الأبيض المتوسط.

وقال مراسل كوردستان 24 إن حافلة كانت تقل السائحين العراقيين انقلبت بعد أن فقد سائقها السيطرة عليها حيث انزلقت على طريق سير تيراسي.

وينحدر الضحايا العراقيون من بغداد وكربلاء والرمادي، وهم كل من أياد مصطفى عبد الحفيظ، ومحمد ستّار جبّار، وعلي جودت كاظم، وحيدر فاضل جليل، وإبراهيم العمار.

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