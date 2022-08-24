الجيش الأمريكي يردّ على هجوم شنه "موالون" لطهران في سوريا

أربيل (كوردستان 24)- قال الجيش الأمريكي اليوم الأربعاء إنه ردّ على هجوم شنه مسلحون يعتقد أنهم متحالفون مع طهران في سوريا.

وسبق أن أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان، ومقره بريطانيا، بأن قذيفتين صاروخيتين انطلقتا من مناطق الفصائل الموالية لإيران وسقطتا على محيط قاعدة التحالف الدولي في حقل كونيكو للغاز بريف دير الزور. ولم ترد على الفور أنباء عن خسائر بشرية.

ونقلت وكالة رويترز عن مسؤولين أمريكيين قولهم إن الجيش الأمريكي شن هجوماً مضاداً في سوريا بعد أن تعرض لهجوم صاروخي من قبل فصائل يشتبه في كونها متحالفة مع إيران.

وأضاف أن هجوم الجيش الأمريكي أسفر عن مقتل "عدد غير معروف" من المهاجمين المتحالفين مع إيران. ولم يتسن لكوردستان 24 التحقق من دقة الرواية الأمريكية على نحو مستقل.

ويقول مسؤولون إن الهجوم الذي استهدف الأمريكيين جاء رداً على ضربة في دير الزور استهدف منشآت قالت واشنطن إنها تابعة للحرس الثوري الإيراني.

لكن المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني نفى أي صلة لإيران بتلك المنشآت التي قصفتها ثمان مقاتلات أمريكية، أربع طائرات إف-16 وأربع طائرات إف-15إي، وفقاً لواشنطن.

وهذه ليست المرة الأولى التي تضرب فيها الطائرات الحربية الأمريكية قوات مدعومة من إيران في العراق وسوريا. فقد قصفت الولايات المتحدة منشآت عمليات ومنشآت تخزين أسلحة في موقعين في سوريا وواحد في العراق في حزيران يونيو العام الماضي.

ونشرت الولايات المتحدة قواتها في سوريا لأول مرة خلال حملة نفذتها إدارة الرئيس السابق باراك أوباما ضد تنظيم داعش بالتعاون مع قوات سوريا الديمقراطية التي يقودها الكورد.

وينتشر نحو 900 جندي أمريكي في سوريا معظمهم في الشرق.

واكتسبت الجماعات المدعومة من إيران موطئ قدم لها في سوريا في أثناء قتالها إلى جانب الرئيس السوري بشار الأسد خلال النزاع الدموي.