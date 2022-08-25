النقل تدرس إعادة النظر بأسعار تذاكر "الطائر الأخضر"

أربيل (كوردستان 24)- أعلن وزير النقل، ناصر الشبلي يوم الأربعاء، الوصول إلى المراحل النهائية لتفعيل الترانزيت في المنافذ الحدودية، فيما أكد العمل على إعادة النظر بأسعار تذاكر الطيران على متن الخطوط الجوية العراقية.

وقال الشبلي، لوكالة الأنباء العراقية (واع)، إن "مجلس الإدارة في وزارة النقل يعمل على إعادة النظر بأسعار تذاكر الطيران على متن الخطوط الجوية العراقية ضمن دراسة سيتم على أساسها تحديد السعر".

وأضاف، أن "الوزارة لديها نحو 800 حافلة طابق وطابقين، وهي بصدد التعاقد على حافلات جديدة بتمويل ذاتي، لاسيما وان الحافلات المتواجدة لا تغطي حاجة الشوارع وهناك نقص كبير في عدد السواق".

وأوضح، أن "الوزارة خاطبت الأمانة العامة لمجلس الوزراء من أجل تعيين سواق جدد، سيما وان النقص في عدد السواق بلغ نحو 400 سائق، ولا توجد تعيينات جديدة بسبب عدم إقرار الموازنة".

ولفت إلى أن "الوزارة وصلت إلى المراحل النهائية بشأن تفعيل الترانزيت، حيث تم التعاقد مع شركة أوروك، وستكون الشاحنات مزودة بتقنية الجي بي أس"، مؤكداً أن "العمل جار على إكمال المحطات الثانوية في المنافذ العراقية السبعة ومن ثم يتم افتتاح الترانزيت في العراق".