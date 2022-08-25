سیاسة

بعد موجة اغتيالات.. انطلاق عملية أمنية في مخيم الهول

author_image سوار أحمد
مخيم الهول
مخيم الهول
سوریا الإدارة الذاتية مخيم الهول حملة أمنية

 أربيل (كوردستان 24)- أطلقت قوات أمنية تابعة للإدارة الذاتية في شمال وشرق سوريا، اليوم الخميس 25 آب أغسطس 2022، حملة أمنية تستهدف خلايا تنظيم داعش، في مخيم الهول جنوب شرقي الحسكة، وذلك بعد موجة اغتيالات بين المدنيين في المخيم.

وقالت القوات الأمنية في مؤتمر صحفي، ان "انطلاق المرحلة الثانية لعملية "الإنسانية والأمن" في مخيم الهول لملاحقة الخلايا الإرهابية لتنظيم داعش، بعد أن أُجّلت بسبب التهديدات التركية الأخيرة".

وأضافت ان "تنظيم داعش نفّذ خلال العام الجاري 43 عملية فقد فيها 44 شخصاً من قاطني مخيم الهول حيواتهم، و13 محاولة خطف للقاطنين خلال هذا العام، نفذتها خلايا التنظيم، وهذا التزايد في عمليات التنظيم كان واضحاً مع تصاعد العمليات التركية".

وأكدت القوات الأمنية، ان السيطرة على مخيم الهول كانت الهدف التالي لداعش، بعد محاولة السيطرة على سجن الصناعة.

وحملت الإدارة الذاتية، المجتمع الدولي، مسؤولية درجة الخطورة التي وصل إليها المخيم، فيما حملت تركيا مسؤولية "تمويل الخلايا الإرهابية".

Kurdistan24 ©Copyright 2021
جميع الحقوق محفوظة
استمع إلى راديو كوردستان24
عبر الموجات التالية
حمّل تطبيق
كوردستان24
Eutelsat11677 H 5040
NileSat11354 V 27500
Hotbird11373 H 27500
100.7FM
SLEMANI   HALABJA
99.7FM
ERBIL   KIRKUK   DUHOK
App Store Google Play Galaxy Store Huawei Store
خریطة الموقع -  سیاسة الخصوصیة -  من نحن -  اتصل بنا -  الترددات والتطبيقات -  فرص عمل -  أرشيف