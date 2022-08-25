بعد موجة اغتيالات.. انطلاق عملية أمنية في مخيم الهول

أربيل (كوردستان 24)- أطلقت قوات أمنية تابعة للإدارة الذاتية في شمال وشرق سوريا، اليوم الخميس 25 آب أغسطس 2022، حملة أمنية تستهدف خلايا تنظيم داعش، في مخيم الهول جنوب شرقي الحسكة، وذلك بعد موجة اغتيالات بين المدنيين في المخيم.

وقالت القوات الأمنية في مؤتمر صحفي، ان "انطلاق المرحلة الثانية لعملية "الإنسانية والأمن" في مخيم الهول لملاحقة الخلايا الإرهابية لتنظيم داعش، بعد أن أُجّلت بسبب التهديدات التركية الأخيرة".

وأضافت ان "تنظيم داعش نفّذ خلال العام الجاري 43 عملية فقد فيها 44 شخصاً من قاطني مخيم الهول حيواتهم، و13 محاولة خطف للقاطنين خلال هذا العام، نفذتها خلايا التنظيم، وهذا التزايد في عمليات التنظيم كان واضحاً مع تصاعد العمليات التركية".

وأكدت القوات الأمنية، ان السيطرة على مخيم الهول كانت الهدف التالي لداعش، بعد محاولة السيطرة على سجن الصناعة.

وحملت الإدارة الذاتية، المجتمع الدولي، مسؤولية درجة الخطورة التي وصل إليها المخيم، فيما حملت تركيا مسؤولية "تمويل الخلايا الإرهابية".